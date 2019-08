Hannover

Die Internetseite Pornhub ist bekannt für Erwachsenenfilme, in denen sämtliche Hüllen fallen. Jetzt kündigte das Unternehmen den „Dirtiest Porn Ever“, also den dreckigsten Porno aller Zeiten an - und das „dreckig“ ist in dem Fall wortwörtlich zu nehmen: Der Sexfilm spielt an einem mit Plastik vollgemüllten Strand.

Dahinter steckt ein hehres Motiv - denn jedes Mal, wenn der Film auf der Webseite von Pornhub angeklickt wird, spendet das Unternehmen an die Organisation „Ocean Polymers“, die sich dem Schutz der Weltmeere und Strände vor Plastikmüll verschrieben hat. „Wir hier bei Pornhub sind dreckig, das heißt aber nicht, dass unsere Strände das sein müssen“, sagt Corey Price, Vize-Chef von Pornhub.

Der Film zeigt ein Pärchen, bekannt unter dem Namen Leolulu, das Sex an einem vermüllten Strand hat. Besonderer Twist: Der Zuschauer bekommt die eindeutigen Szenen wegen der Müllberge zunächst nicht zu sehen. Während des Geschlechtsakts räumen dann allerdings Arbeiter in weißen Anzügen mit Pornhub-Logo den Strand auf.

Bei „Ocean Polymers“ ist man dankbar für die Unterstützung durch Pornhub: „Das ist eine Marke mit signifikanter globaler Reichweite in allen Altersschichten. Deshalb ist das ein sehr effektiver Weg, Aufmerksamkeit für die Krise, der unsere Ozeane gegenüber stehen, zu wecken“, sagt Heather Wigglesworth.

Von RND/seb