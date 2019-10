Windmühlen, Tulpen und Käseräder - das sind wohl die ersten Bilder, die einem bei dem Wort "Holland" in den Kopf kommen. In Zukunft soll damit aber Schluss sein: die niederländische Regierung will künftig nur noch den offiziellen Namen des Landes - die Niederlande- benutzen. Das gab eine Sprecherin des Außenministeriums bekannt. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass in Zukunft wieder der offizielle Name unseres Landes verwendet werden soll“, so die Sprecherin.

Innovation statt Tulpen und Windrädern

Wie die Zeitung "De Volkskrant" berichtet, ist die Namensänderung Teil einer neuen Marketingstrategie, die von Außen- und Wirtschaftsministerien sowie Vertretern von Sport, Großstädten und Kulturinstitutionen entwickelt wurde. Damit will die Regierung sich von romantischen Klischeebildern trennen und statt Werbung auf Inhalte setzen. Ziel sei es, die Niederlande dem Rest der Welt als "Mitgestalter wegweisender Lösungen für globale Herausforderungen" zu präsentieren.

Ein moderner Ansatz

"Wir modernisieren unseren Ansatz", erklärte ein Sprecher des Ministeriums die Entscheidung. Das Netherlands Tourism Board (NBTC) und private Organisationen hoffen, mit dem "neuen" Namen einen Impuls für "Export, Tourismus, Sport und niederländische Kultur, Normen und Werte" zu geben. "Wir wollen die Niederlande als offen, einfallsreich und umfassend profilieren", so der Sprecher.

" Niederlande " ist die korrekte Bezeichnung

Was viele nicht wissen: Ursprünglich bezieht der Begriff Holland sich keinesfalls auf das ganze Land, sondern nur auf zwei von zwölf Provinzen in den Niederlanden. Der Name wurde gewählt, weil das Wort für Ausländer leichter auszusprechen ist, und wird auch von vielen Niederländern für ihr Land verwendet.

Name soll international etabliert werden

Es ist kein Zufall, dass die Entscheidung gerade jetzt gefallen ist. 2020 findet der Eurovision Song Contest in der niederländischen Stadt Rotterdam statt - eine perfekte Gelegenheit, das neue Image samt Namen zu etablieren. "180 Nächte mit 180 Millionen Zuschauern an drei Abenden, das ist eine erstaunliche Gelegenheit für Kommunikation und Marketing", sagte Carolien Gehrels, die mit der Beratungsfirma Arcadis am Branding des Landes beteiligt ist, gegenüber "Volkskrant". Auch bei anderen internationalen Events wie den Olympischen Spielen wollen die Niederlande in Zukunft offiziell als solche teilnehmen.

Für viele Touristen und Holland-Fans dürfte die Namensänderung eine Umstellung bedeuten. Auch die Website der niederländischen Tourismusbehörde wird sich umbenennen müssen: Bislang läuft sie unter der Domain "Holland.com". Immerhin: Die Farbe Orange als Nationalfarbe soll beibehalten werden. Ob das Tulpensymbol ebenfalls bleibt, ist allerdings noch nicht bekannt.

