Garmisch-Partenkirchen

Flugzeug-Unglück im Wettersteingebirge: Nach Informationen des „Merkur“ soll am frühen Donnerstagabend ein kleinmotoriges Flugzeug aus Südtirol in der Nähe der Meilerhütte (2366 Meter) unmittelbar an der Grenze zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf österreichischer Seite abgestürzt sein. Dabei gab es offenbar keine Überlebenden. Die Maschine sei beim Aufprall in Flammen aufgegangen.

Polizei ist unterwegs

Die Polizei ist mit Hubschraubern in das alpine Gelände unterwegs, berichten österreichische Medien. Demnach hat sich das Unglück im Innsbrucker-Land auf dem Gemeindegebiet des beliebten Wintersportorts Leutasch ( Tirol) ereignet haben.

Weitere Informationen folgen.

Von RND/mha