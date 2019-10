Peking

Bei einem Brückeneinsturz im Osten Chinas sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es bei dem Unglück am Donnerstag in der Stadt Wuxi zwei Verletzte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete. Unter den Opfern ist demnach ein fünfjähriges Mädchen.

Auf einem am Donnerstag veröffentlichten Video des Unglücks ist zu erkennen, dass mehrere Autos von dem plötzlich herabstürzenden Brückenelement komplett zerdrückt werden. Staatsmedien berichten, dass die Brücke zusammenbrach, nachdem eine Reihe zu schwer beladener Lastwagen über sie gefahren war.

China: Autobahnbrücke stürzt auf fahrende Pkw

RND/dpa