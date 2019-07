Gainesville

Tödliche Hundeattacke im US-Staat Georgia: Ein drei Wochen alter Säugling wurde in der Stadt Gainesville von einem Hund angegriffen und starb kurz darauf. Der Familienhund hatte dem Baby in den Kopf gebissen.

Wie „ Fox News“ berichtet, sei der Husky-Mischling in das Schlafzimmer der Familie gegangen, in dem der Säugling lag. Dann habe er das Baby in den Kopf gebissen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam das kleine Mädchen in ein Krankenhaus, wo es wenige Stunden nach dem Angriff starb. Der Hund kam in ein Tierheim.

Von RND/mat