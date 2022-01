Ernährungs-Doc Silja Schäfer: „Aktuell würde ich von einem Abnehmprojekt abraten“

Kiel

„Abnehmen trotz 1000 Ausreden“, lautet ein Buchtitel von Ernährungs-Doc Silja Schäfer. In diesem Jahr lässt die in Suchsdorf praktizierende Ärztin doch eine gelten. Im Interview verrät sie, warum es im Moment auf andere Ernährungsziele ankommt.

Frau Dr. Schäfer, im Januar möchte jeder gesünder, fitter und vor allem schlanker werden. Ist der Jahresanfang eigentlich ein guter Zeitpunkt für solche Projekte?

Silja Schäfer: Eigentlich ja – aber angesichts der aktuellen Lage würde ich von einem Abnehmprojekt ausnahmsweise abraten. Corona macht uns allen Stress. Deshalb ist der Spiegel unseres körpereigenen Stresshormons Cortisol derzeit ohnehin erhöht, wodurch uns das Abnehmen noch schwerer fallen würde, als es das ohnehin schon tut. Aus meiner Sicht sollte es jetzt aus diesem Grund mehr darum gehen, wie man durch diese verrückte Zeit kommt. Und dabei kann man die Stärke der Nahrungsmittel gut nutzen, um das Immunsystem und jede Körperzelle zu stärken.

Welchen Zugang würden Sie dazu empfehlen?

Was uns nicht nur in Corona-Zeiten immer von einer gesunden Ernährung wegbringt, sind die verbreiteten Fertiggerichte und Softdrinks. Wer stattdessen mit regionalen Produkten – bestenfalls in Bio-Qualität – kocht, hat eigentlich schon gewonnen, weil er ein unglaubliches Nährstoffplus macht.

Gesund und regional: Im Winter empiehlt Silja Schäfer Gemüse wie Grünkohl. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa (Symbolbild)

Welche Produkte würden Sie besonders empfehlen?

Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, Obst und Gemüse in den Fokus zu rücken. Jetzt im Winter sind es natürlich die Kohlsorten wie Grün- oder Rosenkohl, die auch sehr viele Vitamine haben. Wer da die Zubereitung scheut, kann auch auf ein gutes Tiefkühlprodukt zurückgreifen.

TK ist also erlaubt?

Ohne Zusätze ist TK vollkommen in Ordnung.

„Die frischere Variante ist immer die bessere“

Schnellen Support für das Immunsystem ohne lange Zubereitung versprechen auch omnipräsente Modeprodukte wie Ingwer-Shots oder Kurkuma-Tee. Was halten Sie davon?

Es ist sicher kostengünstiger und wertvoller, sich eine frische Ingwerknolle zu kaufen und sich damit seinen eigenen Ingwer-Tee zuzubereiten. Dafür muss man nur ein paar Scheiben in heißes Wasser legen. Aber wenn ich die Zeit und die Lust dafür nicht aufbringe, ist auch ein Ingwer-Shot okay. Im Zweifelsfall aber ist die frische Variante immer die bessere.

Trendprodukt mit vielen guten Wirkungen: Den Kurkuma-Hype findet Silja Schäfer berechtigt. Quelle: Franziska Gabbert/dpa (Symbolbild)

Und wie sieht es mit Kurkuma aus?

Tatsächlich zeigen neuere Studien sehr, sehr viele positive Effekte – sowohl im Magen-Darm-Trakt wie auch bei Gelenkbeschwerden. Und ähnlich wie Ingwer gibt es Kurkuma ja mittlerweile auch überall frisch.

Sind bei einer gesunden Ernährung eigentlich Ergänzungsmittel nötig?

Gerade im Moment ist das natürlich auch ein sehr lohnendes Geschäft für die Industrie. Aber die einzige Ergänzung, die wir im Norden in den dunklen Monaten ganz sicher brauchen, ist Vitamin D. Da empfehle ich meinen Patienten schon, ein Präparat einzunehmen. Doch bevor ich blind zum Multivitaminpräparat greife, sollte ich lieber regelmäßig einen bunten Salat essen. Da sind alle wichtigen Vitamine drin – und für den Körper viel leichter aufzunehmen.

Auch bei der gesunden Ernährung spielt die Mode eine große Rolle. Aktuell sind viele vergleichsweise extrem wirkende Formen angesagt. Birgt das aus Ihrer Sicht auch Risiken?

Ja, auf jeden Fall. Ein Beispiel: Eine Frau, die schon lange wenig Fleisch gegessen hat, wechselt in eine vollkommen vegane Ernährung. Da ist ein Eisenmangel fast programmiert. Deshalb ist es bei solchen Entscheidungen wichtig, beim Hausarzt eine größere Laboruntersuchung machen zu lassen und sich für diesen Lebensstil auch dauerhaft eine professionelle Begleitung zu suchen.

Nährstoffe aus dem Frost: Tiefkühlkost ist aus Sicht von Silja Schäfer nicht tabu. Quelle: Franziska Gabbert/dpa (Symbolbild)

Bei welchen derzeit angesagten Ernährungsformen würden Sie noch zu solchen Maßnahmen raten?

Auch die Paleo-Ernährung wird oft schöner dargestellt als sie ist – und führt leicht zu Nährstoffmangeln. Die ketogene Ernährung funktioniert im Prinzip gut, ist aber so kompliziert, dass ich auch nicht empfehlen würde, sie alleine durchzuführen.

„Der Zero-Waste-Faktor wird eine immer größere Rolle spielen“

Welche Ernährungstrends dürften Ihrer Ansicht nach im Verlauf dieses Jahres noch in den Fokus rücken?

Ich denke, dass die Ernährung immer nachhaltiger werden wird und der Zero-Waste-Faktor eine immer größere Rolle spielen wird. Und bei dem schon länger andauernden Trend zu regionalen Lebensmitteln dürften auch immer mehr exotischere Produkte auftauchen.

Sie selbst haben zuletzt ein Familienkochbuch veröffentlicht. Ist es aus Ihrer Sicht empfehlenswert, den Weg zu einer gesünderen Ernährung gemeinsam zu suchen?

Unbedingt! Und es ist auch nötig: Gerade in den Corona-Zeiten treten Probleme wie Übergewicht und schlechte Blutzuckerwerte sowohl bei jüngeren wie auch bei erwachsenen Menschen noch massiver auf. Und wenn alle gemeinsam entscheiden, was auf den Tisch kommt, um das zu ändern, ist das optimal.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab kommenden Montag geben Sie Ihr Wissen auch wieder im Team der Ernährungs-Docs weiter. Hat das Fernsehen Ihr Leben als Ärztin stark verändert?

Ja, meine Medienpräsenz verhilft mir schon dazu, mehr Gehör zu bekommen und auch meine Praxis stärker in diese Richtung ausrichten zu können.

Auch die Ernährungs-Docs sind nicht immer einer Meinung

Wenn man die Sendung verfolgt, scheinen sich die Ernährungs-Docs grundsätzlich immer sehr einig zu sein. Geht es in dem Quartett wirklich so harmonisch zu?

Vier vollkommen harmonische Menschen, von denen auch noch zwei Männer und zwei Frauen sind? Ich glaube, das gibt es nicht! (lacht) Im Ernst: Wir versuchen natürlich schon, gemeinsam den aktuellen wissenschaftlichen Standard weiterzugeben. Aber natürlich legt der eine den Fokus vielleicht mehr auf die Darmgesundheit, der andere auf psychologische Faktoren. Da kann es dann schon auch einmal zu Diskussionen kommen.

Die neue Staffel der Ernährungs-Docs startet am Montag, 17. Januar, um 21 Uhr im NDR Fernsehen.

Von Oliver Stenzel