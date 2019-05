Hannover

Bei dem „Fashion Charity Dinner“ in München zeigten sie sich zärtlich und verliebt: „Bingo“-Moderatorin Jule Gölsdorf (43) und Ex-VW-Chef Matthias Müller (65) haben ihre Liebe jetzt öffentlich gemacht. Gegenüber der NP bestätigte die Journalistin und Autorin die Beziehung: „Wir sind happy“, so Gölsdorf.

Immer gerne in der Heimat

Der Manager lebt in Stuttgart, Gölsdorf, die in Hannover aufwuchs und lange hier wohnte, hat ihren Lebensmittelpunkt inzwischen nach Frankfurt verlegt. Sonntags ist sie wegen der NDR-Sendung „Bingo“, die sie an der Seite von Michael Thürnau (55) moderiert, aber regelmäßig in Hannover. „Meine Mutter und Freunde leben dort – ich bin also immer gerne in der Heimat“, sagte die 43-Jährige der NP.

Ihr Abi machte sie an der Tellkampfschule, sie studierte Politik und ließ sich zur Redakteurin ausbilden. Neun Jahre lang moderierte sie die Kindernachrichtensendung „Logo“ ( Deutscher Fernsehpreis 2012), seit 2009 arbeitet Gölsdorf auch für den Nachrichtensender n-tv, außerdem schreibt das Multitalent Romane.

Gölsdorf spielt jetzt Golf

Matthias Müller hatte vor einem Jahr seinen Posten als VW-Chef geräumt, laut Expertenschätzung soll er pro Jahr mehr als eine Million Euro Betriebsrente erhalten. Die Hobbys des gebürtigen Sachsen sind Autos und Golf spielen. Und auch Jule Gölsdorf ist unter die Golfspieler gegangen. Auf Instagram postete sie gerade ein Foto von einem Golfplatz, schrieb dazu: „Yeah! Platzreife“.

Von Julia Braun/NP/RND