Panorama E-Scooter - Fahren ohne Führerschein: E-Roller mit Tempo 40 unterwegs Ohne Führerschein, dafür aber mit rasantem Tempo war ein Mann in Erfurt auf einem E-Roller unterwegs. Polizisten mussten den Fahrer anhalten, was sich als abenteuerliches Unterfangen erwies, da die Bremsen des Rollers nicht funktionierten.

Am 15. Juni ist die sogenannte „E-Scooter-Verordnung“ in Deutschland in Kraft getreten.