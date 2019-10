Düsseldorf

An einer Haltestelle in Düsseldorf haben zahlreiche Menschen neben einem Sterbenden auf den Bus gewartet. „Der Mann war schwer krank“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der Vorfall habe sich bereits am vergangenen Freitag ereignet.

Eine Passantin habe den Notruf gewählt. Die Sofortmaßnahmen der Rettungskräfte seien aber ohne Erfolg geblieben. Noch auf dem Weg zum Krankenhaus sei der Tod des 70-Jährigen festgestellt worden.

Zahlreiche Menschen sollen Mann ignoriert haben

Die Passantin, die die Rettungskräfte rief, sagte der „Rheinischen Post“, an der Bushaltestelle hätten zahlreiche Menschen gewartet. Der Mann habe dort mit dem Kopf auf der Brust gesessen. Sie habe sofort Verdacht geschöpft, dass er nicht bloß schlafe. Sein Körper sei bereits ganz kalt gewesen, als sie ihn angefasst habe.

RND/dpa