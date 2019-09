Sturmtief “Mortimer” zieht über Teile Deutschlands, der Sturm lässt Bäume umkippen und Äste abbrechen. Am Montagmorgen geht für Reisende auf vielen Fernverkehrsstrecken im Norden erstmal nichts mehr. Bei Wolfsburg ist ein ICE in einen umgestürzten Baum gefahren - und in Sachsen-Anhalt gab es ein erstes Todesopfer.