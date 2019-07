Adelaide

Das Misstrauen war einfach zu groß: Die Australierin Nauleen Hausler war besorgt, ob ihr Vater im Pflegeheim tatsächlich auch gut behandelt wurde. Deshalb installierte sie heimlich eine Kamera in seinem Zimmer. Was diese aufzeichnete, erschütterte Hausler zutiefst. Auf den Videoaufnahmen war zu sehen, wie ein Pfleger ihren 89-jährigen, demenzkranken und bettlägerigen Vater Clarence zwang, zu essen, indem er ihn aggressiv an der Nase packte.

Vorfall ereignete sich im größten Pflegeheim-Verbund in Australien

Es handelte sich dabei nicht um irgendein Pflegeheim, sondern um eines von Australiens größtem Pflegeheim-Verbund, der „Mitcham Residential Care Facility“, wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet.

Nauleen hatte den Missbrauch bereits im September 2015 in Adelaide gefilmt. Sie ist selbst Krankenschwester und erzählte ihre Geschichte nun als Teil einer Fallstudie in Perth. „Mit diesem Bildmaterial konfrontiert zu werden, schockierte mich zutiefst“, sagte sie. „Mein Herz raste und meine Hände haben gezittert.“

„Jede Stimme muss gehört und respektiert werden“

Nauleens Vater ist mittlerweile verstorben. Doch für die Tochter ist das Thema damit noch lange nicht abgeschlossen. Die Krankenschwester kritisiert die Pflegeheim-Kette seitdem scharf. „Wenn wir etwas daraus lernen sollten, dann, dass jede Stimme gehört und respektiert werden muss, ganz egal, ob sie verbal oder nicht verbal ist.“ Sie plädiert dafür, dass extrem verletzliche Menschen in Pflege, die nicht mehr in der Lage sind, zu sprechen oder sich selbst zu verteidigen, zusätzlichen Schutz in ihren Privaträumen erhalten.

