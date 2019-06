Merrimack

Eine Frau im US-Staat New Hampshire hat ihren Hund mutmaßlich absichtlich ertrinken lassen und muss sich deshalb vor Gericht verantworten. Die 66-Jährige sei wegen des Verdachts auf Tierquälerei festgenommen worden, teilte die Polizei der Stadt Merrimack mit. Sie war am Sonntag telefonisch nicht zu erreichen, später im Monat soll sie vor Gericht erscheinen.

Zeugen zufolge stand die Frau während des Geschehens am 8. Juni lediglich daneben und sah zu, wie ihr elf Jahre alter Golden Retriever im See Naticook in Merrimack hilflos herumschwamm. Andere Menschen seien noch vergeblich ins Wasser gesprungen, um ihn zu retten. Die Polizei bezeichnete den Vorfall als „verstörend“.

Von RND/AP