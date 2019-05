Toulouse

Ein Mann hält laut einem Medienbericht in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse mehrere Menschen als Geiseln fest. Unter den Opfern befinden sich laut der Zeitung „La Dépêche du Midi“ vier weibliche Kunden sowie die Eigentümerin einer des Betriebs.

Das Areal in dem Ort Blagnac sei im Umkreis von 300 bis 500 Metern abgesperrt. Die Geiselnahme spielt sich demnach in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft ab, offenbar in einem Teilbereich mit einer PMU-Bar. Die Nachbarschaft wurde laut Zeugenberichten dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Geiselnehmer droht, Menschen zu töten

Laut Medienberichten droht der Mann, auf Einsatzkräfte zu schießen und auch damit, die Geiseln zu töten, sollte ein Sicherheitsabstand zu dem Geschäft nicht eingehalten werden. Er fordert zudem einen Vermittler an. Offenbar hat der Geiselnehmer zwei Schüsse abgefeuert, als sich Polizisten dem Gebäude näherten.

Die Polizei geht derweil wohl nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das berichtet „La Dépêche du Midi“. Demnach handelt es sich vielmehr um einen schief gegangenen Raubüberfall.

Von RND