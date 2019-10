Wullowitz

In Österreich ist ein 63-jähriger Mann laut Polizei erstochen worden, weil ein Gewalttäter ein Fluchtfahrzeug gebraucht hat. Die Behörden haben eine Großfahndung im österreichisch-tschechischen Grenzgebiet nach dem Verdächtigen ausgelöst. Dabei handelt es sich um einen 33-Jährigen aus Afghanistan. Er steht im Verdacht, am Montag in einer Asylbewerberunterkunft in Wullowitz ( Oberösterreich) einen Betreuer mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Der Grund dafür sei unklar, so eine Polizeisprecherin. Nach dieser Attacke habe der Angreifer in einem nahe gelegenen Haus den 63-Jährigen angesprochen und mit einem spitzen Gegenstand tödlich verletzt. Anschließend sei er mit dem Wagen des Opfers geflüchtet.

RND/dpa