Jakarta

In Indonesien haben sich mehrere Männer einen grausamen Spaß erlaubt: Sie sind auf einer Riesenschildkröte geritten, die verzweifelt versuchte, das rettende Meer zu erreichen.

Auf einem Video, das bei Youtube hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie eine Gruppe Einheimischer eine riesige Meeresschildkröte umringt. Abwechselnd setzen sich die Männer alleine und zu mehreren auf das Tier, das mit aller Kraft gegen die ungewohnte Last zu kämpfen scheint. Laut „Daily Mail“ wurde das Video vergangenen Freitag an einem Strand in Indonesien aufgenommen.

Einheimische reiten mit mehreren Personen auf Meeresschildkröte

Die Lederschildkröte soll laut „ Daily Mail“ an den Strand gekommen sein, um ihre Eier abzulegen. Dann setzt sich einer der Männer auf ihren Rücken, ein weiterer stößt das Tier an, ein dritter schwenkt einen Ast hinter der Lederschildkröte. Die Männer wechseln sich beim Reiten ab, zeitweise sitzen sie sogar zu zweit oder mit einem Kind auf dem wehrlosen Tier. Einer isst währenddessen einen Snack auf dem Rücken der Schildkröte, ein anderer legt beim Reiten seine Füße auf den Kopf des gefährdeten Tieres.

Besonders grausam werden die letzten Meter für das Tier bis ins Wasser: Einer der Männer stellt sich auf ihre beiden Hinterflossen.

Ob die grausame Aktion für die Beteiligten strafrechtliche Folgen hat, ist nicht bekannt.

Von RND/mat