Entsetzen im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen: Spaziergänger entdecken dort am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr die Leiche eines Babys. Der leblose Körper war von bislang Unbekannten einfach am Straßenrand der Mecklenburger Allee abgelegt worden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen.

Staatsanwaltschaft : Umstände völlig unklar

„Wir wissen wirklich noch gar nichts. Die Ermittlung stehen ganz am Anfang“, sagte Oberstaatsanwalt Harald Nowack, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Rostock, auf Nachfrage der OZ. Die Ermittlungsbehörde habe unverzüglich die Obduktion der Babyleiche angeordnet. Es sei aber offen, ob die rechtsmedizinische Untersuchung noch am Wochenende stattfinden können. „Vermutlich wird die Obduktion erst am Montag stattfinden“, so Nowack. Wie alt das Baby bei seinem Tod gewesen sei, ob es Ob es gerade erst geboren worden war, schon einige Wochen lebte oder bereits tot zur Welt gekommen ist - all das noch völlig unklar. Auch Hinweise auf die Eltern des Kindes gebe es derzeit noch nicht.

Notarzt stellt nur noch Tod fest

Sofort nach dem Anruf der Fußgängerin waren Polizei, Rettungsdienst und Notarzt zu dem Fundort an der Kreuzung Mecklenburger Allee / Wohngebiet Kalverrad geeilt. Sie konnten allerdings nur noch feststellen, dass das Baby bereits tot war. Angaben zu möglichen Todesursache und auch zum Geschlecht des Kindes machte die Polizei am Am Sonnabend noch nicht – mit Blick auf die laufenden Ermittlungen.

Rostocks Jugend- und Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) reagierte auf die Nachrichten aus Lichtenhagen ebenfalls mit Entsetzen: Alle zuständigen Stellen der Hansestadt – das Jugendamt etwa – würden die Polizei und die Staatsanwaltschaft nach allen Kräften unterstützen. „Das Jugendamt bietet immer Unterstützung an - mit den Beratungsstellen für Schwangere und junge Eltern, mit der anonymen Geburt und wenn es sein muss auch der Babyklappe. Wir lassen niemanden allein“, verwies er auf die Hilfsangebote der Stadt.

Polizei bittet um Hinweise

Allerdings suchen die Ermittler Zeugen: „Wer an der Stelle Ungewöhnliches beobachtet hat - vielleicht sogar wie jemand etwas abgelegt hat - möge sich bitte sofort bei uns melden“, sagte Maik Hensel, Polizeiführer vom Dienst im Polizeipräsidium Rostock, der OZ. „Auch Hinweise auf Frauen, die vor kurzem noch hochschwanger waren oder gerade erst ein Kind entbunden haben, und nun ohne Kind unterwegs sind, sind für uns in diesem Zusammenhang wichtig. Jeder Hinweis kann helfen“, so Hensel.

Von Andreas Meyer/RND