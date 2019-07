Nafpaktia

Es ist mehr als ein Jahr her, dass sein Herrchen bei einem tragischen Unfall in der Region Nafpaktia in Griechenland starb – und doch wartet der Hund von Haris noch täglich am Unglücksort auf ihn. Mehrfach hatten Anwohner versucht, den treuen Begleiter an einen neuen Besitzer zu vermitteln. Der Hund aber kehrte immer wieder an den Unfallort an der Straße zurück.

Das konnten die Menschen aus dem griechischen Ort nicht länger mit ansehen: Monatelang versorgten sie den Hund bereits mit Futter und Wasser. Nun haben sie ihm auch noch eine Hütte aus Brettern und Dachziegeln gebaut, um ihn wenigstens vor der Witterung zu schützen.

Anwohner erinnern mit Schrein an verstorbenes Herrchen

Neben dem Unterschlupf stellten die Anwohner einen Schrein in Erinnerung an das verstorbene Herrchen des Hundes auf. Haris war gerade einmal 40 Jahre alt, als er am 9. November 2017 von einem fahrbaren Betonmischer erfasst und tödlich verletzt worden ist.

Die Treue des Hundes erinnert die Menschen aus Nafpaktia an die Geschichte des berühmten japanischen Hundes Hachiko. Dieser holte sein Herrchen täglich von einem Bahnhof in Tokio ab – und wartete auch noch dort auf ihn, als dieser bereits mehrere Jahre tot war. Eine Statue zeigt den wartenden Hund bis heute.

