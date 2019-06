Eisenberg

Seine Hochzeitsfeier in einem Restaurant im thüringischen Eisenberg wird ein junges Paar wohl rückwirkend mit gemischten Gefühlen betrachten – die lief nämlich alkoholbedingt völlig aus dem Ruder.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr baten Rettungskräfte die Polizei um Unterstützung. Sie hatten Probleme mit stark alkoholisierten Hochzeitsgästen und konnten die Personen deshalb nicht medizinisch versorgen.

Wie sich herausstellte, war der Brautvater im Außengelände des Restaurants von einem anderen Gast geschubst worden. Daraufhin war er gestolpert und mit dem Kopf auf den Tisch einer Bierzeltgarnitur aufgeschlagen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und blieb dort einen Tag zur Beobachtung. Der Mann stand mit über zwei Promille stark unter Alkoholeinfluss.

Braut saß betrunken am Steuer

Als die Beamten am Krankenhaus eintrafen, bemerkten sie dort das Brautpaar und deren noch mit Blumen geschmücktes Auto. Die Braut stützte ihren Mann beim Gehen, da dieser offenbar am Fuß verletzt war. Beide rochen stark nach Alkohol. Sie gaben an, dass der junge Mann auf der Feier gestürzt war und nun ebenfalls dringend einen Arzt benötigte. Weil alle Gäste bereits gegangen waren und auch der Rettungswagen mit dem Brautvater kurz vorher abgefahren war, sah die Frau keine andere Möglichkeit, als ihren Ehemann selbst ins Krankenhaus zu bringen.

Ein Atemtest ergab bei ihr 1,98 Promille. Der Braut wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

