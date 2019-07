Aerzen

Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist am Montag in Dehmke, einem Ortsteil von Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es mindestens ein Todesopfer gegeben haben. „Endgültig bestätigen können wir das derzeit aber noch nicht“, sagte ein Polizeisprecher in Hameln. Weitere Details waren zunächst unklar.

Dehmke ist ein Ortsteil des Fleckens Aerzen und liegt einige Kilometer westlich von Hameln.

Mehr in Kürze.

Von RND/dpa