New York

Ein Hubschrauber ist in den Hudson River in New York gestürzt und teilweise gesunken. Der Pilot konnte den Helikopter verlassen. Er wurde nach Angaben der Feuerwehr bei der Landung in dem Fluss am Mittwoch in der Nähe eines verkehrsreichen Hubschrauberlandeplatzes in Manhattan nicht schwer verletzt. Vom Hubschrauberlandeplatz wurde mitgeteilt, dass der Pilot eine „Notlandung“ gemacht habe und keine andere Person an Bord gewesen sei.

In einem Mobiltelefonvideo, das von einer Person des Fernsehsenders WCBS gemacht wurde, war der Hubschrauber dabei zu sehen, wie er nah am Hubschrauberlandeplatz in den Fluss sinkt. Videoaufnahmen von Nachrichtensenderhubschraubern nach dem Absturz zeigten, wie der Helikopter größtenteils unter Wasser war.

Von RND/AP