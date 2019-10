Amsterdam

Im mysteriösen Fall einer jahrelang isoliert lebenden Familie ist vor allem die Rolle des Österreichers Josef B. (58) ein Rätsel - er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Derweil durchsucht eine Spezialeinheit den Bauernhof im niederländischen Ruinerwold. In dem abgelegenen Hof im Osten der Niederlande sollen ein Vater und seine sechs jetzt erwachsenen Kinder neun Jahre lang in einem kleinen Raum gehaust haben.

Doch wer ist Josef B.? Die österreichische " Kronenzeitung" hat sich auf Spurensuche begeben und mit dem Bruder des 58-Jährigen gesprochen. Der Mann habe sich in den vergangenen Jahren von seiner Familie weitestgehend abgekapselt, wird der Bruder zitiert. Als sich Todesfälle in der Familie ereigneten, sei B. nicht zum Begräbnis gekommen. Auch zu seinen Kindern habe er kaum Kontakt gehabt, heißt es in dem Bericht.

Mitglied in einer Sekte ?

Es gibt Hinweise, dass beide Männer, Josef B. und der Familienvater, einer Sekte angehört haben. Niederländische Medien berichten, dass die Familie Mitglied der „Vereinigungskirche“ des Koreaners Moon sei. Auch der Österreicher solle dort Mitglied sein. Dem aber hatte die Sekte in Österreich widersprochen, wie die APA meldete.

Der Bruder des Österreichers sagte der „ Kronen Zeitung“, dass Josef B. bei einer Sekte gewesen sei. „Er war bei einer Sekte, ist sich selber besser vorgekommen als der Jesus“, zitiert die Zeitung den Bruder. Er habe seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm.

Der Österreicher und der Vater der Familie waren nach Angaben einer früheren Nachbarin bereits seit gut 15 Jahren befreundet. Sie waren auch gemeinsam Inhaber eines Spielzeugladens im nahe gelegenen Zwartsluis. Das Geschäft, das seit 2010 geschlossen ist, war am Mittwochabend von der Polizei durchsucht worden. Auch ein weiterer Betrieb des Vaters war durchsucht worden. Ergebnisse der Durchsuchungen wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Josef B. galt als unauffällig

Ehemalige Nachbarn aus Oberösterreich stellen dem 58-Jährigen ein gutes Zeugnis aus: "Er war immer freundlich. Ich hab keinen schlechten Eindruck von ihm gehabt", sagt einer. Ein anderer wird mit den Worten zitiert: "Solange es nach seinem Schädel ging, war alles wunderbar. Er hatte eine große Überzeugungskraft.“

Auch Nachbarn in Ruinerwold beschreiben Josef B. als unauffällig. Der 58-jährige sei „sehr verschlossen, aber höflich“ gewesen, erzählten sie Reportern. Er habe den Bauernhof immer mit einem alten Volvo verlassen und bei seiner Rückkehr auf dem Hof die Eingangstür zum Hof sofort wieder verschlossen. Dorfbewohner zeigen sich schockiert über die Ereignisse: Von der Gruppe hätten sie nichts gewusst.

Staatsanwaltschaft verdächtigt Josef B. der Freiheitsberaubung

Josef B. hatte den Hof gemietet, aber wohnte wahrscheinlich dort nicht. Beweise oder Indizien, dass die Familie dort gegen ihren Willen festgehalten wurden, wurden aber bislang nicht bekannt. Allerding verdächtigt die Staatsanwaltschaft Josef B. der Freiheitsberaubung und der „Benachteiligung der Gesundheit von anderen“.

Am späten Mittwochabend wurden zwei Betriebe durchsucht, die dem Vater der Familie gehören sollen. Ergebnisse der Durchsuchungen wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Josef B. hat auch einen Schreiner-Betrieb im nahe gelegenen Meppel.

Mehr zum Thema Familie lebte jahrelang isoliert: Was wir wissen - und was nicht

RND/msc/dpa