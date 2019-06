München

Trotz Kritik an der weltweiten Umweltverschmutzung und der Zerstörung der Natur sieht die renommierte Schimpansenforscherin Jane Goodall beim Kampf gegen den Klimawandel noch Hoffnung. Es sei noch nicht zu spät, sagte die 85-jährige Britin bei einer Veranstaltung am Freitag in München. „Ich glaube, da ist ein Fenster.“

Vor allem das Engagement von Tausenden Jugendlichen weltweit für besseren Klimaschutz lobte die Forscherin und Aktivistin. Die junge Generation verändere schon jetzt die Welt – „und sie werden mehr“. Kritik übte Goodall am steigenden Fleischkonsum und der Verschwendung von Trinkwasser. „Wir zerstören den Planeten, der unsere Heimat ist.“

Von RND / dpa