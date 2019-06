Hückelhoven

Ein kaum vorstellbarer Fall von Tierquälerei hat sich in Hückelhoven in Nordrhein-Westfalen ereignet. Eine Katze wurde dort mutmaßlich sexuell missbraucht. Die Tierschutzorganisation Peta setzt 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter aus.

Am 25. Mai entdeckte ein Anwohner die schwer verletzte Katze in einem Keller in Hückelhoven, zwei Tage später gab er sie im Tierheim im benachbarten Heinsberg ab, teilte Peta mit. Das rot-getigerte weibliche Tier wies massive, etwa zwei Wochen alte Verletzungen im Analbereich auf, hatte Durchfall und war abgemagert. „Ein Tierarzt bestätigte den Verdacht, dass die Katze möglicherweise sexuell misshandelt wurde“, heißt es in der Mitteilung. Das Heinsberger Tierheim versorgte die Katze und erstattete Strafanzeige. Ob die Katze gerettet werden kann, sei noch unklar. Eine Operation habe sie aber gut überstanden.

Lesen Sie auch: US-Bundesstaat plant Online-Pranger für Tierquäler

Peta: „Bitte helfen Sie mit, diesen Fall aufzuklären“

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise auf den Tierquäler aus. Zeugen können sich per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden – auch anonym.

„Bitte helfen Sie mit, diesen Fall aufzuklären“, so Judith Pein von Peta . „Zoophilie beziehungsweise Sodomie ist auch in der deutschen Gesellschaft ein nicht zu unterschätzendes Problem.“ Manchmal seien die den Vierbeinern zugefügten Verletzungen so schwer, dass diese von ihren Leiden erlöst werden müssten. „Wir hoffen, dass die Katze durchkommt.“

Lesen Sie auch: Tierquäler lassen Stute bis auf die Knochen abmagern

Von RND/seb