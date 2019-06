Kirchheim

Entwarnung am Badesee: Nach der mehrtägigen erfolglosen Krokodil-Suche an mehreren Gewässern in Kirchheim unter Teck hat die Stadt die gesperrten Seen wieder für Badende geöffnet. „Es wurden keine Krokodile gefunden“, sagte ein Sprecher am Freitag. „Das Baden im unteren Bürgersee ist damit wieder möglich.“ Reptilien-Experten gingen davon aus, dass eine Spaziergängerin am Dienstagabend Hechte gesehen und diese mit jungen Krokodilen verwechselt haben könnte.

„Hechte stehen meistens lauernd an der Wasseroberfläche. Dies ist auch in den Bürgerseen zu beobachten“, sagte Reptilienfachmann Michael Wirth laut einer Mitteilung der Stadt. Wirth hatte die Suchaktion in Kirchheim (Landkreis Esslingen) zusammen mit zwei weiteren Reptilien-Experten geleitet. Nach dem Hinweis der Spaziergängerin waren die Bürgerseen gesperrt worden.

Von RND/dpa