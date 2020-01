Bringen Jäger die Schweinepest in den Nordosten?

Rostock

Unternehmen die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern genug gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)nach Mecklenburg-Vorpommern? „Nein, es passiert zu wenig“, meint Torsten Hein. Der Chef der Vermarktungsgesellschaft Biopark Markt aus Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) vertritt 300 Biobauern aus MV, darunter die Halter von 20.000 Bio-Schweinen.

Ein Problem sei, dass nichts gegen grenzüberschreitenden Jagdtourismus unternommen werde, sagt Hein, selbst passionierter Hobby-Jäger. Trotz Schweinepest in Polen würden dort noch immer Waidleute aus MV, die in ihrer Heimat kein eigenes Revier haben, an organisierten Jagden teilnehmen – und nachher mit selbst erlegtem Wildschweinfleisch im Kofferraum über die Grenze zurück nach Hause fahren. Die Seuche kann auch durch Fleisch und Wurst auf lebende Tiere übertragen werden. Für Menschen ist sie ungefährlich. Das von Till Backhaus ( SPD) geleitete Schweriner Landwirtschaftsministerium lehnte am Mittwoch eine Stellungnahme ab.

Erreger rückt näher

Hein hält es nur für eine Frage der Zeit, bis ASP auch in Deutschland auftritt. Am Mittwoch wurde in Polen ein weiterer Fall bekannt – in der polnischen Lausitz, nur zwölf Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der bisher dichteste Fundort zu Deutschland befand sich 21 Kilometer vor der Grenze.

Fleischpreis würde sinken

Die Folgen eines Ausbruchs träfen die Landwirte in MV hart – konventionell arbeitende stärker als Biobetriebe. Erste Folge wäre ein sofortiger Exportstopp. Wegen des hohen Überangebots an Schweinefleisch sind viele Betriebe auf Ausfuhren angewiesen. Betriebe würde auf der Strecke bleiben, so der Biopark-Chef. Bioschweinefleisch spielt beim Export keine Rolle. Sollte die Pest Biobetriebe treffen, rechnet Hein mit steigenden Verbraucherpreisen, weil das Angebot knapper wird. Nicht-Biofleisch würde dagegen durch den Wegfall des Exports billiger. Bio-Schweine gelten zudem als stärker gefährdet für Seuchen wie ASP, weil sie mehr Zeit außerhalb des Stalls verbringen.

Berlin drängt auf Lockerungen bei Exportstopp

Laut Medienberichten verhandelt das Bundeslandwirtschaftsministerium zurzeit für eine Lockerung eines drohenden Exportstopps mit China, dem wichtigsten Abnehmerland für deutsches Schweinefleisch. So könnte nach betroffenen Regionen in Deutschland unterschieden werden, oder ob Haus- oder nur Wildschweine betroffen sind.

Von Gerald Kleine Wördemann/ Ostsee-Zeitung