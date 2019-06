Stadthagen

Ein 36 Jahre alter Lehrer aus dem Landkreis Schaumburg soll sein eigenes Kind missbraucht haben. Wie die „Schaumburger Nachrichten“ berichten, wird gegen ihn außerdem wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischen Materials ermittelt. Der Mann, der an einer weiterführenden Schule in Stadthagen unterrichtet, sitzt in Untersuchungshaft.

Auf den mutmaßlichen Missbrauch waren die Ermittler gestoßen, als sie das sichergestellte Material gesichtet haben. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft in Bückeburg handelt es sich um einen Missbrauchsfall aus dem Jahr 2015. Der Pädagoge war auch Leiter mehrerer Kinderchöre in Schaumburger Kirchengemeinden. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf weitere sexuelle Übergriffe außerhalb des familiären Umfeldes.

Von Verena Gehring/RND