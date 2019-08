Schneverdingen

In der Lüneburger Heide ist erneut eine Kutsche bei einem Ausflug umgekippt – nur einen Tag nach einem ähnlichen Unfall. Eine 79 Jahre alte Frau wurde dabei am Donnerstag in Schneverdingen nach Auskunft der Polizei lebensgefährlich verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg in eine Klinik. Fünf weitere Senioren wurden schwer verletzt, zwölf leicht. Der Unfall ereignete sich bei einem Ausflug einer Rentnergruppe aus Lehrte in der Region Hannover.

Die Kutsche habe auf einem Gefälle zu viel Fahrt aufgenommen und sei dann umgekippt, nachdem sie über einen Findling gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher in Soltau.

Ähnlicher Unfall am Vortag

Bei einem ähnlichen Unfall in der Nähe von Egestorf im Kreis Harburg waren am Mittwoch 13 Menschen verletzt worden. Verantwortlich für diesen Unfall sei vermutlich eine defekte Bremse gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei nach ersten Untersuchungen mit.

Bei dem Unfall am Mittwoch war eine von zwei Pferden gezogene Kutsche von der Straße abgekommen und ebenfalls umgekippt. Alle 13 Fahrgäste kamen vorsorglich ins Krankenhaus, vier von ihnen wurden schwer verletzt. Die Kutscherin und die beiden Pferde blieben unverletzt.

Von RND/lni