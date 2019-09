Ihr Vater lebt längst nicht mehr, er starb vor sechs Jahren, doch die kleine Zoe aus Essen schickt ihm zum Geburtstag einen Brief: "Happy Birthday zum 34", schreibt sie darin. Und: "Ich wünsche dir Alles gute. Außerdem sollst du schön feiern da oben mit deinen Freunden."

Den Brief verschickt sie mit einem Luftballon. Die Überraschung ist groß, als wenig später eine Karte mit einem Dankeschön im Briefkasten steckt: "Liebe Zoe", heißt es dort, "ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut." - "Mir geht es gut hier oben und es freut mich sehr, dass es dir auch gut geht." Außerdem wünscht der Verfasser dem Mädchen, das auch bald Geburtstag hat, dass es "schön in der Schule lernt, denn das wünsche ich mir sehr". Und es soll immer freundlich und zuvorkommend sein zu Freunden und Menschen, vor allem aber zur Mama: "Grüße sie sehr lieb von mir".

Zoes Mutter, Katharina Hemsing, hat den Brief ihrer Tochter und den des Unbekannten auf Facebook dokumentiert; auf diesem Weg will sie sich bei dem Verfasser der Zeilen bedanken. Ihr Post wurde inzwischen von Hunderten kommentiert, der Wunsch der Mutter aber, so den Autoren ausfindig zu machen, hat sich bisher nicht erfüllt.

Von Marion Hahnfeld/RND