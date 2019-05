Kansas City

Mit einer Matratze hat ein 48-Jähriger im US-Staat Kansas sein Kind und sich laut einem Medienbericht vor einem Tornado beschützt. Er habe von seiner Frau und aus dem Fernsehen erfahren, dass ein großer Tornado außerhalb der Metropole Kansas City am Dienstagabend genau auf sein Haus zuhalte, berichtete der „Kansas City Star“. Dann seien die Wände seines Hauses bereits eingestürzt.

Er habe sich eine Matratze geschnappt und sei seinem 13-jährigen Kind in den Keller gefolgt, wo er sie beide mit der Matratze geschützt habe, während sein Haus zusammengestürzt sei, berichtete Mark Duffin der Zeitung. „Ich bin froh, dass ich meine beiden Hunde lebend gefunden habe“, sagte er. „Frau ist am Leben, Familie ist am Leben, ich bin am Leben. So, das ist es.“

Von RND/dpa