Für viele Fans völlig überraschend und ohne große öffentliche Ankündigung haben sich Fußball-Star Mario Götze und seine Ann-Kathrin auf Mallorca trauen lassen. Die heimliche Hochzeit fand auf der märchenhaften Finca „Son Marroig“ statt.

Wie mehrere Medien berichten, gaben sich der Fußballer und die 29-Jährige am Mittwochabend in einer freien Trauung erneut das Ja-Wort – gut ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung in Düsseldorf. Schon letzten Sommer hatten die Götzes eine Hochzeitsfeier auf der Balearen-Insel geplant. Doch nachdem die Nominierung für die WM in Russland ausblieb und der Fußballer stattdessen wieder ins Training von Borussia Dortmund einsteigen musste, fiel die Feier aus.

Mario und Ann-Kathrin Götze feiern Hochzeit auf Mallorca

Am Mittwochabend wurde die Feier nun nachgeholt. In einer Location, die wohl kaum romantischer sein könnte: Meerblick, Bergkulisse, weißer Tempel und spektakuläre Sonnenuntergänge inklusive.

Geladen waren neben der Familie auch prominente Gäste: Bei traumhaftem Wetter feierten unter anderem Götzes ehemalige Bayern-Mitspieler Manuel Neuer und Thiago sowie seine Ex-BVB-Kollegen Marc Bartra und Andre Schürrle, berichtete die „Bild“.

Paar hielt Pläne streng geheim

Während bei der geplanten Feier im vergangenen Sommer Details nach außen drangen, blieb die Zeremonie dieses Mal bis zum Schluss geheim. Auf Instagram hatte Braut Ann-Kathrin, die in einem wunderschönen langen weißen Kleid mit Spitze, Schleppe und tief ausgeschnittenem Rücken vor die Hochzeitsgesellschaft trat, ihren Fans zwar verraten, dass sie gerade auf Mallorca ist. Den Grund für ihre Reise behielt sie aber für sich.

