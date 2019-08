Hamburg

Der Hamburger Zoll hat am Mittwoch einen Fund von 1,5 Tonnen Kokain im Hafen vermeldet. Nach dem Rekordfund von 4,5 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen Anfang August seien in der vergangenen Woche bei der Durchsuchung eines Containerschiffs die 1,5 Tonnen Rauschgift entdeckt worden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Bereits nach dem Rekordfund war bekanntgeworden, dass weitere 1,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden waren, nun bestätigte der Zoll dies und gab weitere Details bekannt. Demnach hatte das Kokain einen Straßenverkaufswert von etwa 350 Millionen Euro.

Die Drogen sollten weiter nach Antwerpen wandern

Die Drogen waren den Angaben zufolge in 64 Sporttaschen versteckt. "Der Container mit Tabakkartons wurde in Rio Grande, Brasilien geladen und sollte wiederum in Antwerpen gelöscht werden" sagte Zoll-Pressesprecher Oliver Bachmann.

Die 1,5 Tonnen Kokain wurden zusammen mit dem Rekordfund von 4,5 Tonnen bereits unter strenger Geheimhaltung und umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet. Die 4,5 Tonnen Kokain hatten laut Zoll einen Straßenverkaufswert von rund einer Milliarde Euro. Diese “enorme Menge” sei das größte jemals einzeln in Deutschland sichergestellte Volumen, hatten Zollbeamte zuletzt erklärt.

