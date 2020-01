Nach Unfall in Warnemünde: Puhdys Legende Quaster gibt Entwarnung

Warnemünde

Da hatte er nicht nur seinen Fans einen großen Schrecken eingejagt: Nach seinem umjubelten Auftritt beim Warnemünder Turmleuchten am Neujahrsabend war Puhdys-Legende Dieter „ Quaster“ Hertrampf gestürzt. Augenzeugen zufolge hatte sich der 75-Jährige dabei eine stark blutende Kopfwunde zugezogen, die vor Ort medizinisch versorgt werden musste, wie die Ostsee-Zeitung zuvor berichtete.

Nun meldete sich der Künstler selbst bei seinen Fans und gab Entwarnung. Im sozialen Netzwerk Facebook postete Quaster ein Bild von sich selbst mit deutlich sichtbarer Schramme an der Stirn. „Der Unfall ist harmloser als er aussieht. Ihr braucht Euch keine Sorgen zu machen“, schrieb Hertrampf zum Foto und wünschte allen Freunden und Verwandten noch ein gesundes neues Jahr.

Hallo Freunde der heiteren Muse!! Ich wünsche Allen Freunden und Verwandten ein gesundes neues Jahr und hoffe das es... Gepostet von Allister Grand am Mittwoch, 1. Januar 2020

Er wolle versuchen, 2020 zu einem Erfolgsjahr zu machen, schrieb Quaster. Am 17. Januar ist er live im Güstrower Theater zu erleben. In seinem biografischen Programm „Ich bereue nichts“ will er die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise nehmen.

Von Claudia Labude-Gericke/OZ