London

Vor fast zwölf Jahren verschwand die damals dreijährige Maddie McCann aus einer Ferienanlage in Portugal. Seit damals fehlt von dem kleinen Mädchen jede Spur. Doch nun sollen die Ermittler neue Hinweise haben und die sollen sie nach Deutschland führen.

Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, soll der deutsche Martin N., bekannt als der „Maskenmann“, als einer der Hauptverdächtigen gelten. Der leitende Ermittler, Goncalo Amaral, habe demnach verraten, dass die Polizei Verbindungen zu einem „deutschen Pädophilen, der im Gefängnis ist“, untersucht. Martin N. wurde 2012 lebenslänglich eingesperrt, weil er drei Kinder entführt und ermordet und dutzende weitere sexuell missbraucht haben soll.

„Maskenmann“ soll zum Tatzeitpunkt in Portugal gewesen sein

Angeblich war Martin N. zum Zeitpunkt von Maddies Verschwinden in Portugal. Für die evangelische Kirche soll er in einem Projekt gearbeitet haben, um Obdachlose zu unterstützen. In den Neunziger Jahren sei N. viel durch Portugal gereist, weshalb er sich vor Ort gut auskenne. Zudem sehe er dem Fahndungsbild, dass die Polizei damals angefertigt hat, extrem ähnlich.

Der sogenannte "Maskenmann" soll als einer der Hauptverdächtigen im Fall der vermissten Maddie McCann gelten. Quelle: picture alliance / dpa

Kurz vor ihrem vierten Geburtstag wurde Maddie McCann im Mai 2007 aus ihrem Ferienapartment im portugiesischen Urlaubsort Praia de Luz entführt. Ihre Eltern waren zu der Zeit mit Freunden in einem nahegelegenen Restaurant. Als sie zurückkamen, war ihre Tochter verschwunden.

Von RND/mat