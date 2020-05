72 UPS-Mitarbeiter bei Hannover mit Corona infiziert

Langenhagen

Größerer Corona-Ausbruch in der Region Hannover: Beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen sind 72 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags mit. Demnach werden 55 weitere UPS-Mitarbeiter, deren Tests negativ waren, jetzt ein zweites Mal getestet. Bei den Betroffenen handelt es sich laut Region Hannover um Beschäftigte des Verteilzentrums, aber nicht um Paketzusteller. Rund 200 Personen befänden sich wegen des Ausbruchs derzeit in Quarantäne.

Nach Auskunft von Regionssprecherin Christina Kreutz gab es am 14. Mai die ersten positiven Befunde bei den UPS-Mitarbeitern. Weil die Zahl der Infektionen weiter anstieg, inspizierte das Gesundheitsamt der Region am 18. Mai gemeinsam mit der Unternehmensführung die betroffenen Abteilungen in Langenhagen. Dabei seien auch die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln in den Arbeitsbereichen kontrolliert worden. Nach dem Auftreten der Infektionen seien die noch verbliebenen Mitarbeiter fortan verpflichtet worden, auf dem Firmengelände am Rehkamp einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Infektion sorgt auch für Ausbruch in Kita und Schule

Das Infektionsgeschehen bei dem Langenhagener Paketdienstleister steht laut Kreutz auch im Zusammenhang mit Covid-19-Fällen in einer Kita und der Schule in Hannover. Ein Schüler der Ricarda-Huch-Schule hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der Ausbruch zeige einmal mehr, „dass wir uns trotz der in Niedersachsen vergleichsweise ruhigen Infektionslage nicht zu sehr in Sicherheit wiegen dürfen“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. „Das Virus ist weiter aktiv, und wir müssen auch in den kommenden Wochen und Monaten mit einzelnen regionalen Ausbrüchen rechnen.“

UPS beschäftigt 1000 Mitarbeiter am Standort

In Langenhagen betreibt UPS ein Paketzentrum und beschäftigt dort etwa 1000 Mitarbeiter. Außer nationalen werden auch internationale Sendungen bearbeitet. Seit Mitte Februar errichtet das Unternehmen dort für 160 Millionen Euro ein neues Drehkreuz: In zwei Bauabschnitten entstehen ein Verteilzentrum und ein Hub, der Norddeutschland an den globalen Handel anschließt. Zugleich schafft der Konzern 500 neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit.

Für Verdi-Sekretär Christoph Feldmann ist der Corona-Ausbruch bei den Paketdienstleistern kein Einzelfall. In der Branche habe es bereits etliche Covid-19-Infektionen gegeben, berichtet er. Angesichts des derzeitigen Arbeitsaufkommens, Feldmann spricht von einer Belastung der Mitarbeiter wie im Weihnachtsgeschäft, sei das wenig verwunderlich. Aus diesem Grund dränge Verdi – auch mit Blick auf die Gefährdung der Zusteller, die von Haustür zu Haustür müssten, – darauf, dass die Mitarbeiter bei den Paketdienstleistern wie in anderen Branchen auch eine Corona-Prämie erhielten. Mehr noch. In den Tarifverträgen sei ganz klar geregelt, dass es bei einer entsprechenden Gefährdung und Belastung der Beschäftigten einen Zuschlag geben müsse.

Verdi will gegen Unternehmen klagen

„Bedauerlich und traurig, dass das die Arbeitgeber nicht anerkennen“, sagt der Gewerkschaftssekretär vom Bezirk Hannover-Heide-Weser. Das gelte auch für UPS. „Deshalb bleibt uns nur der gerichtliche Weg“, kündigt Feldmann auf Anfrage an. Die Klage solle nun unverzüglich eingereicht werden.

Von Marco Seng und Sven Warnecke/HAZ/RND