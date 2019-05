Melbourne

Das Haus liegt in einem Vorort von Melbourne, hat vier Zimmer und eignet sich perfekt für eine Familie. Aber nicht irgendeine. Vegan muss sie sein, so will es der Vermieter. Im Notfall dürften die neuen Mieter auch Vegetarier sein. Eine Anzeige im Internet sorgt derzeit für Empörung. Auf gumtree.com, einer australischen Website, wurde die Annonce inseriert. Dort steht auch, dass auch keine tierischen Produkte in dem Haus erlaubt sind.

Gewöhnliche Fleischfresser sehen darin eine Form von Diskriminierung: So auch die jungen Mutter Janice. Für sie fühlte sich die Anzeige wie ein Schlag ins Gesicht an, erzählt sie „9news“. Es sei frustrierend, dass man nicht als Mieter in Betracht gezogen werden – nur „weil man Schweinebraten mag“.

Anzeige könnte in dieser Form illegal sein

Die Annonce ist auf der Seite von gumtree.com kein Einzelfall, denn die Website bietet zahlreiche Anzeigen für rein vegane oder vegetarische Immobilienvermietung. Während andere Vermieter darauf achten, dass im Haus nicht geraucht wird, keine Haustiere mitgebracht werden oder ein fester Arbeitsvertrag vorliegen, scheint das Auswahlkriterium, keine tierischen Produkte, einschließlich Milch und Eier, zu verzehren, ein neuer Trend zu sein. Dabei geht das eigentlich nicht: Nach den australischen Anti-Diskriminierungsgesetzen könnte diese Anzeige illegal sein, da sie potenziell Mieter aufgrund ihrer politischen Überzeugung diskriminiert, so „9news“.

Der Nachrichtensender hatte versucht, den Vermieter zu befragen – allerdings ohne Erfolg. Er wollte zu seiner ungewöhnlichen Anzeige lieber schweigen.

Von RND