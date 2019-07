Am Mellensee

Im brandenburgischen Zossen ist es zu einem kuriosen und gleichzeitig sehr ärgerlichen Vorfall gekommen: Ein Ehepaar hat eine Wasserrechnung in Höhe von knapp 4000 Euro für den Verbrauch von 2,4 Millionen Litern bekommen – für ein zu dem Zeitpunkt ungenutztes Grundstück, auf dem nur eine leere Gartenlaube stand. Das berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ).

Demnach soll die Rechnung für genau die 77 Tage ausgestellt worden sein, in denen das Paar das Grundstück zum Verkauf angeboten hatte und es leer stand. Der „ MAZ“ zufolge dachten Volker (57) und Bärbel Stolle (60) erst an ein Missverständnis und legten Einspruch ein. Doch nun sei nach der ersten Rechnung und der darauf folgenden Beschwerde des Paares, das mittlerweile im 240 Kilometer entfernten Thale bei Halberstadt lebt, ein weiteres Schreiben angekommen, in dem nach Details zur Nutzung des Grundstücks durch die jetzigen Eigentümer gefragt wurde.

Grundstück stand während Rechnungszeitraum leer

„Ich weiß darüber nichts. In der Zeit stand das Grundstück und die Laube leer. Nur die Maklerin hatte Schlüssel, war ab und zu da und hat Interessenten das Grundstück gezeigt. Wäre da ein Wasserrohrbruch oder Ähnliches gewesen, wäre alles überschwemmt gewesen. Und ein tropfender Wasserhahn kann solch eine Trinkwassermenge bestimmt nicht verursacht haben. Damit kann man ganze Schwimmbäder füllen“, sagte Volker Stolle der „ MAZ“ dazu. Seltsamerweise kam die erste Rechnung auch erst 22 Monate nach dem betroffenen Zeitraum. Die Uhr, an der die Zahl abgelesen worden sei, sei nach Informationen von Volker Stolle entsorgt worden.

Doch bis Freitag soll das Paar laut „ MAZ“ nun Rückmeldung zu einer Lösung bekommen. Das jedenfalls habe eine Mitarbeiterin des Zweckverbandes KMS, der die Rechnung ausstellte, ihnen zugesagt.

Von RND/hsc