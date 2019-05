Bremen

Ein Bremer Mathe-Lehrer hat die Abiturklausuren eine halbe Stunde zu früh eingesammelt – nun muss die Prüfung wiederholt werden. Der Mann hatte die Bearbeitungszeit falsch berechnet und dem Leistungskurs 30 Minuten zu wenig Zeit gegeben. „Das darf nicht passieren, aber es kann eben passieren“, sagte die Sprecherin des Bildungsressorts, Annette Kemp. Für den Leistungskurs am Ökumenischen Gymnasium zu Bremen werde es eine neue Klausur geben.

Schülern fällt Fehler auf dem Heimweg auf

Laut einem Bericht von Radio Bremen stand bei der Klausur am 3. Mai eine falsche Abgabezeit für den knapp vierstündigen zweiten Teil der Prüfung an der Tafel, was zunächst niemandem auffiel. Erst auf dem Weg nach Hause hätten einige der 25 Schüler nachgerechnet und seien sofort zur Schule zurückgekehrt, um den Lehrer auf das Missgeschick aufmerksam zu machen. Eine ähnliche Panne hat es dem Bildungsressort zufolge in Bremen schon einmal gegeben. „Es können immer mal wieder Fehler passieren. Das kommt sehr sehr sehr selten vor, aber darauf sind wir vorbereitet“, sagte die Sprecherin.

Bundesweit Wirbel um Mathe-Abi

In mehreren Bundesländern hatten sich Schüler über die nach ihrer Ansicht zu schweren diesjährigen Mathe-Abi-Prüfungen beschwert. Neben Bremen gehören dazu auch Niedersachsen, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland. In Bremen will der Bildungssenat erst nach Pfingsten überprüfen, ob das diesjährige Mathe-Abitur tatsächlich zu schwer gewesen ist. „Wir warten die Korrekturen der Abiturprüfungen ab“, sagte eine Sprecherin.

Von RND/dpa/frs