Dortmund

Eine Entenfamilie hat den Verkehr auf der viel befahrenen Autobahn 45 bei Dortmund zeitweise blockiert. Die Entenmutter mit ihren vier Küken hatte die Fahrbahn am Autobahnkreuz Dortmund-West überquert und saß im Mittelstreifen fest. Mit einem Karpfenkescher fingen die Beamten die Küken wieder ein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Um die Tiere zu retten, sperrte die Polizei die Autobahn dort am Samstag für fünf Minuten ab.

Zuvor war es zu gefährlichen Bremsmanövern gekommen, aber ohne Unfälle. Die Küken wurden in einem Pappkarton unverletzt in eine Vogelaufzuchtstation gebracht. „Die Entenmama hatte sich dem polizeilichen Zugriff leider durch Flucht entzogen“, schrieb die Polizei.

Von dpa/RND