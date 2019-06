London

Nur mit seinen Boxershorts bekleidet hat ein Polizist vier Diebe in einem Juwelier-Geschäft in London in die Flucht geschlagen. Der 29-Jährige wachte in der Nacht zum Freitag auf, als die Einbrecher die Fenster des Geschäfts in seiner Nähe zerstörten.

Als der Polizist leicht bekleidet am Tatort erschien, hätten die Täter vergeblich mit einer Spitzhacke nach ihm geworfen. Der Mann stürmte daraufhin mit der Hacke auf die Täter los, die ohne Beute mit ihren Mopeds flüchteten. Weitere Einbruchswerkzeuge wie einen Vorschlaghammer hinterließen sie den Angaben zufolge am Tatort.

Der Polizist hatte sich bei seinem Einsatz zwar an einer Scherbe den Fuß aufgeschnitten, blieb ansonsten aber unverletzt. Er sei froh, die Täter in die Flucht geschlagen zu haben. „Falls so ein Fall nochmals vorkommt, hoffe ich etwas mehr Kleidung anzuhaben“, sagte der Mann, der erst seit kurzem bei Scotland Yard arbeitet. Der Fall zeige, dass Polizisten eigentlich immer im Dienst seien, sagte seine Vorgesetzte.

Von RND/dpa