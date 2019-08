Blaulicht ist sonst nur bei illegalen Autorennen zu sehen - wenn die Polizei kommt, und dem riskanten Motorengebrüll ein Ende setzt. Diesmal fuhren Streifenwagen mit. An einem - legalen - Beschleunigungsrennen brausten im dänischen Randers laut " Spiegel Online" zwei Polizeiautos auf. Was die Fahrer zum Mitmachen veranlasste, ist bislang nicht bekannt. Der zuständige Chefpolizeiinspekteur Klaus Arboe Rasmussen war not amused.

Vorgesetzte warnen vor Nachahmern, Umfrageteilnehmer freuen sich über die Rennpolizisten

In einer Pressemitteilung befand er, dass der Vorgang "ein unglückliches Bild der Polizei" zeichne. Der Fall soll untersucht werden, mögliche Nachahmer vom Nachahmen abgehalten werden. Der Veranstalter des Rennens lobte dagegen die Initiative der rennfahrenden Polizisten. Die Tageszeitung "Ekstra Bladet" machte eine - nicht repräsentative - Umfrage, die den Veranstalter bestätigte. 85 Prozent der etwa 32000 Teilnehmer fanden die Teilnahme der Polizeiwagen gut.

RND/big