Heusweiler

Im saarländischen Heusweiler haben Polizeibeamte neun junge Ziegen vor der drohenden Schlachtbank gerettet. Ein Passant hatte die Ziegen in einem Auto entdeckt und die Ordnungshüter verständigt, wie die Polizei in Völklingen am Dienstag mitteilte. Die Beamten stellten daraufhin den 84 Jahre alten Halter des Wagens zur Rede. Er gab an, die Zicklein schlachten und das Fleisch zum Verzehr einlagern zu wollen.

Da der Mann jedoch keinen sogenannten Sachkundenachweis vorlegen konnte, der ihm das Schlachten erlaubt, schritten die Beamten am Montagnachmittag ein. Der 84-Jährige zeigte sich einsichtig und brachte die Tiere auf den Hof zurück, wo er sie zuvor gekauft hatte.

Von RND/dpa