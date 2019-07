Garden City

Gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn die Pommes im Fast-Food-Restaurant ihre Hitze verloren haben. Dann liegen sie kalt und fettig im Mund, und man hat keine Lust sie zu kauen, geschweige denn zu schlucken. In der Regel verlässt man dann missmutig den Burgerbräter und schwört sich, nie wiederzukommen.

Pommes kalt – Kein Happy Meal in Garden City

Nicht so in Garden City, Georgia. In dem südlichen Bundesstat der USA untersucht die Polizei derzeit den Fall einer Frau, der man angeblich kalte Fritten verkauft hatte und die daraufhin am Montag (22. Juli) in dem Mc-Donald’s-Restaurant in der Augusta Road eine Schusswaffe abfeuerte. Definitiv kein Happy Meal. Auch nicht für die anderen Gäste.

Zuvor hatte sie sich am Tresen über den Zustand ihrer Kartoffelstäbchen beklagt. Die Restaurantmanagerin habe dann eine heißere Portion geholt. Die unzufriedene Lady war jetzt über die scheinbar unzureichende Portion der Wiedergutmachungsfritten empört. Die heißblütige Kundin folgte der Frau in die Küche und schoss dort in den Boden. Wohl um auszudrücken, dass kalte French Fries ein Schuss in den Ofen sind. Die Geräte in der Küche blieben indes heil. Menschen wurden auch nicht verletzt.

Die Polizei nahm die schießfreudige Kundin fest

Als die Polizei um viertel vor drei Uhr am Nachmittag (Ortszeit) eintraf, hatte die Schützin das Restaurant bereits verlassen. Die Polizei nahm sie wenig später auf denm Liberty Parkway von Garden City fest.

Von RND/big