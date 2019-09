Berlin

In Berlin-Mitte sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen um Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind, wie die Feuerwehr am Freitagabend auf Twitter schrieb. Ein Auto war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg gefahren.

Einem Bericht der " Berliner Morgenpost" zufolge soll es sich bei dem Unfallwagen um einen Porsche gehandelt haben - er soll mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußweg gefahren sein. Auch der Fahrer und der Beifahrer sollen demnach bei dem Unfall verletzt worden sein. 25 Einsatzkräfte waren vor Ort. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Mehr in Kürze.

