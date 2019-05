Hamburg

Popstar Sarah Connor ist fassungslos über den Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland. „Das macht mich wütend“, sagte die 38-Jährige dem Magazin „Stern“: „Diese Geschichtsvergessenheit, dieser Hass, den ich bei vielen Leuten spüre.“

Sie könne zwar nachvollziehen, wenn sich jemand zurückgelassen und frustriert fühle, das müsse man ernst nehmen. „Aber ich kann nicht verstehen, dass man diese Wut dann an Schwächeren auslässt und andere zu Opfern macht“, sagte die Musikerin, die sich in ihrem Song „Ruiniert“ auf ihrem neuen Album „Herz Kraft Werke“ gegen „AfD-Idioten“ positioniert.

Connor nahm in der Vergangenheit elf Flüchtlinge bei sich auf

Über die Erfahrung mit einer Flüchtlingsfamilie, die sie für längere Zeit in ihrem Haus aufnahm, berichtete die Sängerin: „Wunderbar und wichtig, um vieles, was heute passiert, zu verstehen.“ Aber es sei auch sehr anstrengend gewesen. „Ich will da nichts beschönigen.“

Es hätten insgesamt elf Menschen aus Syrien bei ihr und ihrem Partner Florian Fischer gelebt. „Als sie sich eingewöhnt hatten, wurde klar, dass wir uns mit den kulturellen Unterschieden beschäftigen müssen“, berichtete Sarah Connor. Es hätten gemeinsame Regeln aufgestellt werden müssen - etwa, dass man Kinder nicht schlage und dass sie nicht nach Mitternacht ins Bett gehen sollen, wenn sie am nächsten Morgen um acht Uhr in der Kita sein müssen.

Von RND/dpa