Casargo

Ein Erdrutsch hat in einem Bergdorf in Italien Verwüstung angerichtet. Mehr als 140 Menschen mussten aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Die Erdmassen hatten sich am Dienstagabend in Casargo in der Provinz Lecco östlich vom Comer See bei heftigem Regen gelöst. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte oder Vermisste. Auf Bildern der Feuerwehr auf Twitter war zu sehen, wie sich der Schlamm seinen Weg gebahnt und dabei Zäune mitgerissen hatte. Parkende Autos steckten tief im Schlamm.

#6agosto Casargo (LC) 20:30, una frana causata dal #maltempo invade la SP 67 coinvolgendo alcune automobili in sosta, #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza della zona pic.twitter.com/uySLn8dyBA — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 6, 2019

dpa/RND