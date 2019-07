Freiburg

Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg haben Zeugen zum Zustand der jungen Frau in der Tatnacht ausgesagt. Sie sei schockiert gewesen, als sie die 18-Jährige auf einem Parkplatz nahe der Disco fand, sagte eine Zeugin am Montag vor dem Landgericht Freiburg. Die junge Frau, die in der Nacht Opfer des Verbrechens wurde, habe geweint. Sie habe am ganzen Körper gezittert und sei dann zusammengebrochen.

Sie selbst habe Erste Hilfe leisten wollen, sei aber von zwei ihr unbekannten Männern weggeschickt worden, sagte die Zeugin, die einen benachbarten Club besucht hatte. Erst später habe sie erfahren, dass es zu einer Vergewaltigung gekommen sei. Vor der Disco seien in der Nacht deutlich Schreie der 18-Jährigen zu hören gewesen, sagte ein anderer Zeuge vor Gericht. Darauf reagiert habe niemand. Die Tat dauerte laut Anklage mehr als zweieinhalb Stunden.

Angeklagte bestreiten die Vorwürfe

Angeklagt sind elf Männer von 18 bis 30 Jahren, die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Ihnen wird vorgeworfen, Mitte Oktober vergangenen Jahres die 18-Jährige nachts in Freiburg nach einem Discobesuch in einem Gebüsch vor der Diskothek vergewaltigt zu haben. Sie bestreiten dies. Einer von ihnen sowie mehrere Verteidiger sagten vor Gericht aus, die Frau habe Sex verlangt. Gewalt habe es keine gegeben.

Noch nicht abgeschlossen seien Ermittlungen gegen weitere Verdächtige, sagte Staatsanwalt Rainer Schmid in einer Verhandlungspause der Deutschen Presse-Agentur. Neben den elf Angeklagten würden durch Aussagen noch weitere Männer beschuldigt, sich an der Frau vergangen zu haben. Diese Ermittlungen liefen noch. Konkrete Beweise gegen die Männer, die nicht angeklagt sind, gebe es derzeit nicht.

Polizei fahndet nach weiterem Verdächtigen

Gegen einen zwölften Verdächtigen, den die Polizei festgenommen hatte, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen Mitte Juni eingestellt. Nach einem 13. - unbekannten - Verdächtigen fahndet die Polizei mit einem Phantombild.

Der Prozess wird fortgesetzt. Es sind Verhandlungstage bis Ende Dezember geplant. Einen Termin für mögliche Urteile gibt es Gerichtsangaben zufolge noch nicht

Von RND/dpa