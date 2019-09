Lübeck

Mit seinen 1,36 Metern fühlte der Junge sich offenbar groß genug, um seinen Vater mit dessen Auto von der Arbeit abzuholen. Er hatte sich den Vorgang scheinbar oft genug angeschaut. So setzte der kleine Mann sich am Donnerstagnachmittag in Lübeck hinter das Lenkrad, schnallte sich an und fuhr mit dem Wagen los, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des Vaters stand demnach schräg rückwärts eingeparkt in einer Parklücke gegenüber einer Laterne. Und die wurde zum Hindernis für den Jungen: Er fuhr mit dem Auto dagegen.

Der Sechsjährige verschwand nach dem Unfall

Die Schäden an der Laterne und am Auto waren laut Polizei gering. Viel größer war demnach die Sorge der Eltern um ihren Sohn, der sich nach dem Malheur zunächst aus dem Staub gemacht hatte. Mithilfe der Polizei konnte der Sechsjährige nach einer knappen Stunde wiedergefunden werden, er war zum Glück unverletzt. Den Beamten gab der Junge schließlich sein Ehrenwort, nie wieder Auto zu fahren, bevor er nicht eines Tages den erforderlichen Führerschein erworben hat.

Lesen Sie auch: Kind berührt Fensterheber, Mutter wird eingeklemmt und stirbt

RND/al