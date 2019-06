Dummerstorf

Ein Lastwagenfahrer hat im Stau an einer Unfallstelle auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern seinen Sattelzug durch die Rettungsgasse gesteuert. Dabei seien die angeforderten Abschleppdienste behindert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Sattelzug sei am Samstag noch vor der Unfallstelle gestoppt worden. Das Verhalten des 56-jährigen Fahrers aus Litauen wurde laut Polizei mit einem erhöhten Bußgeld und einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro geahndet. Bei dem Unfall kurz vor der Anschlussstelle Sanitz in Richtung Stettin war eine Person verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

