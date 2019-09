Diese Woche kommt der Sommer noch einmal zurück und es wird bis zu 26 Grad warm. "Der Mittwoch bringt recht freundliches Wetter. Nach zum Teil dichtem Frühnebel scheint auch mal längere Zeit die Sonne", meldet WetterKontor. "Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste frisch bis stark, in Böen stürmisch aus Südwest bis West."

Am Donnerstag und Freitag bleibt es demnach weitgehend sonnig und trocken. Die Höchstwerte am Freitag erreichen noch mal bis zu 26 Grad. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. "Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste frisch bis stark, in Böen stürmisch aus Südwest bis West", so WetterKontor.

Auch am Wochenende soll das milde Sommerwetter vorherrschen. Nur im Nordosten kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen.

RND/dpa

