Berlin

Schauspieler Claus Wilcke (79, „Percy Stuart“) hat noch einmal geheiratet – und das schon vor einiger Zeit, wie er der „Bild“-Zeitung sagte. „Ich habe bereits im Juli 2018 meine Partnerin Daniela standesamtlich geheiratet. Ich bin glücklich, dass ich noch mal eine solche Liebe erleben darf“, sagte er der Zeitung. Vor knapp acht Jahren habe sich das Paar in Holland kennengelernt. Daniela habe da als Filmkomparsin gearbeitet, man sei sich auf einem Studiogelände über den Weg gelaufen. Es sei seine fünfte Ehe, sagte Wilcke.

Der heute 79-Jährige spielte in 52 Folgen der ZDF-Vorabendabenteuerserie „Percy Stuart“ (von 1969 bis 1972) die Hauptfigur an der Seite von Horst Keitel. Seit 2018 ist der gebürtige Bremer als Adliger Miro Szabor in der täglichen RTL-Soap „Unter uns“ zu sehen.

Von RND/dpa